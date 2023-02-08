Казанских безбилетников угостили морковью в трамваях и троллейбусах

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Работники контрольно-ревизионного отдела МУП «Метроэлектротранс» придумали необычный способ борьбы с безбилетниками. Тех, кто не платил за проезд в трамвае и троллейбусе, сотрудники кормили морковью.

— Безбилетникам раздавали морковь, а после предлагали оплатить проезд или покинуть подвижной состав. Несомненно, безбилетники были удивлены подобному вниманию. Некоторые начали есть морковь прямо в транспорте. Благо, что она была вымыта, почищена и упакована. Как итог — ни один безбилетный пассажир не покинул подвижной состав и оплатил поездку, — рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Всего для «зайцев» было заготовлено несколько килограммов моркови. Повторится ли подобная акция еще раз, пока неизвестно.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Напомним, в сентябре в Казани предложили в 12 раз увеличить штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте. Сейчас, если пассажир едет без билета, на него составляется протокол. В дальнейшем нарушителю придется заплатить 300 рублей штрафа. Инициатива предполагает, что размер штрафа может увеличиться до 3,6 тысячи рублей.



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Айрат Назипов