В России зафиксировали 10 389 случаев заражения коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за последние сутки коронавирус подтвердился у 10 389 человек, днем ранее было 7 615 россиян. Всего в стране на 8 февраля зарегистрировано 22 022 883 случая заражения COVID-19.

За сутки госпитализировали 1 393 заболевших россиян. Выздоровели 8 104 пациента. Всего от коронавируса с начала пандемии вылечились 21 401 443 жителей России.

Умерли от СOVID-19 за сутки 44 жителей страны. Всего в России от коронавируса скончались 395 406 человека.



Фото: стопкоронавирус.рф

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 читайте в подборке интернет-газеты за 8 февраля.



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Айрат Назипов