В России разработали дальний беспилотник ТрАМП

В России разработали транспортный беспилотник самолетного типа ТрАМП (транспортная авиационная многофункциональная платформа). Он способен перебросить до 250 килограммов груза на дистанцию свыше 600 километров, пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Как уточняет издание, транспортная платформа представляет собой беспилотник самолетного типа классической компоновки. Он может выполнять «опасные задачи» в сложных метеоусловиях при минимальных затратах.

Ключевой особенностью новой машины стал большой грузовой отсек объемом 2 650 литров. Он позволяет загружать на борт габаритный груз, а также беспосадочно сбрасывать его с парашютом в заданную точку. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — три тысячи метров.

Фото: commons.wikimedia.org

В гражданских целях дрон можно использовать для мониторинга обширных площадей или в сельском хозяйстве, при установке в грузовой отсек распылителей для удобрений. В отсек также можно установить радиолокационное, оптическое, картографическое и иное спецоборудование для наблюдения, уточняет собеседник агентства.

Накануне «Реальное время» писало, что в Татарстане выделяют землю для производства тяжелых беспилотников. Три модели беспилотных летательных аппаратов «Барс-15», «Летяга» и «Кузнечик», подготовленных к началу производства, представили еще осенью на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». БПЛА разработаны казанской компанией ООО «Сумус» при поддержке Центра молекулярной экономики АН РТ. На начальном этапе авиакластер выпустит 300 БПЛА, в течение этого года выйдет на выпуск около 2 000 БПЛА.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов