В Татарстане начнут производить аналог тяжелых беспилотников «Альтаир»

Фото: скриншот видео («Альтаир»)

Три модели беспилотных летательных аппаратов «Барс-15», «Летяга» и «Кузнечик», подготовленных к началу производства, представили сегодня на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». БПЛА разработаны казанской компанией ООО «Сумус» при поддержке Центра молекулярной экономики Академии наук РТ. Планируется, что на начальном этапе авиакластер выпустит 300 БПЛА, в перспективе 2023 года выйдет на выпуск около 2 000 БПЛА. По техническим показателям БПЛА «Барс-15» схож с тяжелым БПЛА «Альтаир».

Новую линейку БПЛА тяжелого и среднего класса (грузоподъемностью от 15 кг до 1 000 кг) презентовал заместитель руководителя Центра циркулярной экономики Академии наук РТ Василий Шестюк. БПЛА «Барс-15», предназначенный для нужд Минобороны РФ, был впервые показан на Международном форуме «Армия-2022», где и открывал программу полетов. Другой БПЛА — «Кузнечик» взлетной массой от 50 до 1 000 кг — предназначен для нужд АО «Почта Россия». Самый легкий — БПЛА «Летяга» массой до 3,5 кг (заказчики не назывались). По словам Василия Шестюка, в настоящее время собрано несколько пилотных образцов, а БПЛА «Кузнечик» в настоящий момент эксплуатируется в экспериментальном режиме АО «Почта Россия». В производственной кооперации по сборке БПЛА участвуют четыре предприятия из нескольких регионов страны — среди них нет ни татарстанских заводов «Ростеха», ни независимых компаний республики.

Авиакластер планируется создать на территории «Смарт-Сити» в Лаишевском районе РТ.

— На нулевом этапе мы договорились о развитии проекта в Казани. Договорились о территории в 12 тысяч кв. м для организации выпуска порядка 300 машин в год, — сообщил Василий Шестюк.

В перспективе будет развернута производственная площадка в 2,9 га. Здесь обсуждается серийный выпуск в 2 тысячи БПЛА.

Новую линейку БПЛА тяжелого и среднего класса (грузоподъемностью от 15 кг до 1 000 кг) презентовал заместитель руководителя Центра циркулярной экономики Академии наук РТ Василий Шестюк. Фото: tatarstan.ru

В первый год план производства включает выпуск по 100 БПЛА «Барс-15», «Кузнечик-50» и «Кузнечик-300», следовало из презентации. Общий объем инвестиций оценивается в 1,4 млрд рублей, из которых привлечено 250 млн рублей в виде гранта РТ, уточнил позднее в беседе с журналистами Василий Шестюк.

Привлечение основной суммы инвестиций обсуждается с федеральными институтами развития, добавил он.

— Обсуждаем на федеральном уровне, два раза попадали в протокол показа Путину, — рассказал заместитель руководителя Центра циркулярной экономики Академии наук РТ.

По техническим характеристикам БПЛА «Барс-15» схож с тяжелым БПЛА «Альтаир», подтвердил он позднее «Реальному времени».

В августе сообщалось, что Татарстан вместе с Российским дорожным научно-исследовательским институтом создаст пилотную зону для испытания беспилотников и высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на территории ОЭЗ «Алабуга».

Луиза Игнатьева