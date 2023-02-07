В Татарстане выделяют землю под производство тяжелых беспилотников

Фото: скриншот видео («Альтаир»)

В ближайшее время ГК «Сумус» Расуля Минниханова получит земельный участок в «Смарт-Сити» на создание комплекса по производству тяжелых беспилотников. Об этом «Реальному времени» рассказал директор по цифровой трансформации «Сумуса» и заместитель руководителя Центра циркулярной экономики Академии наук РТ Василий Шестюк.

Три модели беспилотных летательных аппаратов «Барс-15», «Летяга» и «Кузнечик», подготовленных к началу производства, представили еще осенью на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». БПЛА разработаны казанской компанией ООО «Сумус» при поддержке Центра молекулярной экономики АН РТ. На начальном этапе авиакластер выпустит 300 БПЛА, в течение этого года выйдет на выпуск около 2 000 БПЛА.

Новую линейку БПЛА тяжелого и среднего класса (грузоподъемностью от 15 кг до 1 000 кг) на заседании ТНХИ презентовал заместитель руководителя Центра циркулярной экономики Академии наук РТ Василий Шестюк.

Новую линейку БПЛА тяжелого и среднего класса на заседании ТНХИ презентовал замглавы Центра циркулярной экономики Академии наук РТ Василий Шестюк. Фото: tatarstan.ru

БПЛА «Барс-15» предназначен для нужд Минобороны России, впервые был представлен на Международном форуме «Армия-2022», где открыл программу полетов. Другой БПЛА — «Кузнечик» взлетной массой от 50 до 1 000 кг — предназначен для нужд АО «Почта Россия». Самый легкий — БПЛА «Летяга» массой до 3,5 кг (заказчики не назывались). По словам Василия Шестюка, в настоящее время собрано несколько пилотных образцов, а БПЛА «Кузнечик» эксплуатируется в экспериментальном режиме «Почтой России». В производственной кооперации по сборке БПЛА участвуют четыре предприятия из нескольких регионов страны — среди них нет ни татарстанских заводов «Ростеха», ни независимых компаний республики.

Авиакластер планируется создать на территории «Смарт-Сити» в Лаишевском районе РТ.



Луиза Игнатьева