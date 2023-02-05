Нижнекамский «Нефтехимик» минимально уступил «Витязю» на выезде

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» проиграл на выезде команде «Витязь». Матч, проходивший в Балашихе, завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Счет в самом начале игры открыл нападающий «Витязя» Владислав Кара. Больше голов в матче зрители так и не увидели.

В конце третьего периода «Нефтехимик» снял вратаря, но воспользоваться численным преимуществом нижнекамская команда не смогла.

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Позавчера хоккеисты «Нефтехимика» в упорном матче сломили сопротивление московского «Спартака». Подопечные Олега Леонтьева завершили матч победой со счетом 3:2.

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Айрат Назипов