Новости общества

21:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Пользователи сообщают о сбое в сети «ВКонтакте»

19:58, 07.02.2023
Пользователи сообщают о сбое в сети «ВКонтакте»
Фото: pixabay.com

В работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдаются сбои, об этом сообщают пользователи.

Не работают сайт и приложение. При попытке входа соцсеть выдает сообщение об ошибке и просит проверить подключение к сети.

Фото: скриншот приложения «ВКонтакте»

6 февраля масштабные сбои произошли в работе «Яндекса». Не открывались сайты и не работали приложения компании «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Карты» и «Поиск».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоТехнологииIT Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также