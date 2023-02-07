Пользователи сообщают о сбое в сети «ВКонтакте»

В работе социальной сети «ВКонтакте» наблюдаются сбои, об этом сообщают пользователи.

Не работают сайт и приложение. При попытке входа соцсеть выдает сообщение об ошибке и просит проверить подключение к сети.

Фото: скриншот приложения «ВКонтакте»

6 февраля масштабные сбои произошли в работе «Яндекса». Не открывались сайты и не работали приложения компании «Яндекс.Музыка», «Яндекс.Карты» и «Поиск».



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Маргарита Головатенко