МЧС сообщило о четырех погибших в результате взрыва газа в Тульской области
Четыре человека погибли в результате взрыва газа в городе Ефремове Тульской области. Пятеро человек спасены, сообщили в пресс-службе МЧС России.
По данным министерства, под завалами могут оставаться еще два человека. Спасатели приступили к разбору завалов и поисковым работам.
Из-под завалов извлекли 7 человек, двоим потребовалась помощь медиков.
На месте ЧП работают 42 человека, 12 единиц техники, сообщает RT.
По факту происшествия прокуратура начала проверку, следственные органы СКР возбудили уголовное дело.
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