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МЧС сообщило о четырех погибших в результате взрыва газа в Тульской области

19:22, 07.02.2023
МЧС сообщило о четырех погибших в результате взрыва газа в Тульской области
Фото: МЧС России

Четыре человека погибли в результате взрыва газа в городе Ефремове Тульской области. Пятеро человек спасены, сообщили в пресс-службе МЧС России.

По данным министерства, под завалами могут оставаться еще два человека. Спасатели приступили к разбору завалов и поисковым работам.

Из-под завалов извлекли 7 человек, двоим потребовалась помощь медиков.

На месте ЧП работают 42 человека, 12 единиц техники, сообщает RT.

По факту происшествия прокуратура начала проверку, следственные органы СКР возбудили уголовное дело.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть

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