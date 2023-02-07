Почти в 30 регионах России полицейские незаконно вмешивались в предпринимательскую деятельность

В Генпрокуратуре России выявили случаи незаконного вмешательства в предпринимательскую деятельность органов полиции. По информации ведомства, такое развитие событий происходило почти в 30 регионах страны.

— Выявлены факты осуществления внепроцессуальных проверок без регистрации сообщений о происшествии под видом рассмотрения обращений или оперативно-разыскных, профилактических и иных мероприятий, — уточняется в публикации.

В надзорном ведомстве добавили, что все причастные должностные лица органов внутренних дел привлечены к установленной законом ответственности.

Кроме того, в Генпрокуратуре отметили, что принятыми мерами им удалось предотвратить необоснованное вмешательство контролирующих органов в деятельность свыше 200 тысяч хозяйствующих субъектов, а число проведенных в 2022 году проверок сократилось в 4 раза в сравнении с периодом до наступления пандемии.

Всего в 2022 году прокурорское вмешательство позволило устранить свыше 214 тысяч нарушений законодательства о защите прав предпринимателей и инвесторов, восстановить права более 24 тысяч хозяйствующих субъектов и привести в соответствие с законодательством 38 тысяч правовых актов. Около 50 тысяч должностных лиц подвергнуты дисциплинарным и административным взысканиям. По материалам прокурорских проверок возбуждено 206 уголовных дел.

В конце прошлого года правительство России продлило мораторий на проверки бизнеса. Он будет действовать на протяжении 2023 года.



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Айрат Назипов