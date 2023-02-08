В Казани на 99% вырос спрос на услуги фрилансеров

По итогам января в Казани в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом вырос спрос на маркетологов. Также особенно востребованными в январе стали SMM-специалисты — (на 97% увеличился спрос). К таким данным пришли эксперты сервиса «Авито Услуги».

Исследование показало, что не меньшим спросом у горожан пользовались услуги по ведению социальных сетей «под ключ» и рекламному продвижению. Также по итогам января в Казани сильно вырос спрос на услуги дизайнеров — увеличился на 192% по сравнению с 2022 годом. Здесь в списке наиболее частых запросов оказались — дизайн баннеров, презентаций, мерча, визиток, а также оформление различных объектов.

Фото: pxhere.com

Не меньшим спросом в январе у казанцев пользовались и специалисты, которые оказывают услуги по созданию и продвижению сайтов. К экспертам такого плана обращались на 72% чаще, чем в прошлом году. Еще на 89% вырос спрос на помощников по разработке логотипов.

18 января сообщалось, что в 2022 году среди казанцев вырос спрос на специалистов, оказывающих деловые услуги. По сравнению с предыдущим годом он увеличился на 62%. Также отмечалось, что по итогам года в Казани на 109% увеличился спрос на услуги консультирования. На 33% выросла заинтересованность в юридических услугах.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов