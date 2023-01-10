Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию

Фото: Максим Платонов

Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию. Предварительным диагнозом спортсмена была пневмония. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сообщается, что 45-летний спортсмен накануне пожаловался медикам на состояние своего здоровья. В частности, Костомаров рассказал специалистам об ощущении слабости и боли в груди. Тест на COVID-19 оказался отрицательным.

Сейчас состояния фигуриста оценивается как стабильное.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Роман Костомаров — российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года. Также он является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. В 1996 году Костомаров стал чемпионом мира среди юниоров. Ко всему прочему, он является заслуженным мастером спорта России.

В 2019 году Костомаров стал гостем онлайн-конференции «Реального времени».

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Антон Гаврилов