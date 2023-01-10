Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию
Российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию. Предварительным диагнозом спортсмена была пневмония. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сообщается, что 45-летний спортсмен накануне пожаловался медикам на состояние своего здоровья. В частности, Костомаров рассказал специалистам об ощущении слабости и боли в груди. Тест на COVID-19 оказался отрицательным.
Сейчас состояния фигуриста оценивается как стабильное.
Роман Костомаров — российский фигурист, олимпийский чемпион 2006 года. Также он является двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы. В 1996 году Костомаров стал чемпионом мира среди юниоров. Ко всему прочему, он является заслуженным мастером спорта России.
В 2019 году Костомаров стал гостем онлайн-конференции «Реального времени».
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