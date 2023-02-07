В Ассоциации АТП Татарстана предложили ввести официальное место кондуктора

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Ассоциации АТП Татарстана предложили официально ввести место кондуктора в автобусе, которое нельзя занимать без разрешения. Толчком для такой инициативы стал инцидент, произошедший в Казани в выходные.

Место кондуктора в автобусе занял один из пассажиров. Кондуктор «в грубой форме» попросила человека освободить место. Видео распространилось в социальных сетях.

— Считаем, что у кондуктора официально в автобусе должно быть «место для кондуктора, которое без разрешения занимать нельзя». Кондуктор должен иметь возможность в любой момент набраться сил. На «месте кондуктора» сотрудник может зарядить валидатор, также кондуктор может оставить здесь личные вещи, например, куртку или термос с чаем, — объяснил Сергей Темляков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, с 10 января в общественном транспорте Казани начали действовать новые тарифы для перевозки пассажиров и багажа. Теперь стоимость билета при его покупке банковской или транспортной картой составляет 35 рублей.



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Елизавета Пуншева