В Казани восстановили движение трамваев после пожара

Движение трамваев на проспекте Ямашева в Казани после пожара восстановлено в полном объеме. Об этом рассказали в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

Из-за загоревшегося вагона было ограничено движение № 5, 5а, 6, 7. Специалистам понадобилось около часа, чтобы устранить все последствия.

Напомним, сегодня произошел обрыв контактного провода на проспекте Ямашева. Он упал на реостат, который расположен на крыше вагона. В результате инцидента возник пожар. Его удалось потушить до приезда экстренных служб.

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Айрат Назипов