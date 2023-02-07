Власти Пестречинского района Татарстана стали искать перевозчика на муниципальные маршруты после скандала

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Исполком Пестречинского района Татарстана начал искать перевозчика на муниципальные маршруты. Начальная цена контракта составляет один рубль.

Согласно документации, перевозчик должен будет возить пассажиров по трем маршрутам:

Пестрецы — д. Янцевары;

Пестрецы — с. Шали;

Пестрецы — с. Ковали.

Исполком хочет, чтобы салон общественного транспорта был оборудован техническим комплексом видеонаблюдения, а также аппаратурой спутниковой связи. Кроме того, автобусы должны иметь место для багажа. Допускается отсутствие в салоне систем кондиционирования воздуха и автоматизированного контроля оплаты проезда. Перевозить пассажиров необходимо до конца года.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, жители Пестречинского района Татарстана начали жаловаться после закрытия автобусных маршрутов. Они отмечали, что ехать куда-либо им теперь очень неудобно и невыгодно. В администрации отрицали вину и говорили, что им не пришло финансирование. В свою очередь, Минтранс РТ отмечал, что субсидии на маршруты разработали для 36 районов республики. Пестречинский район также попал в этот список.

Проблема уже вышла на федеральный уровень. В начале февраля стало известно, что о нехватке общественного транспорта в Пестречинском районе Татарстана доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

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Айрат Назипов