Власти Пестречинского района Татарстана стали искать перевозчика на муниципальные маршруты после скандала
Исполком Пестречинского района Татарстана начал искать перевозчика на муниципальные маршруты. Начальная цена контракта составляет один рубль.
Согласно документации, перевозчик должен будет возить пассажиров по трем маршрутам:
- Пестрецы — д. Янцевары;
- Пестрецы — с. Шали;
- Пестрецы — с. Ковали.
Исполком хочет, чтобы салон общественного транспорта был оборудован техническим комплексом видеонаблюдения, а также аппаратурой спутниковой связи. Кроме того, автобусы должны иметь место для багажа. Допускается отсутствие в салоне систем кондиционирования воздуха и автоматизированного контроля оплаты проезда. Перевозить пассажиров необходимо до конца года.
Напомним, жители Пестречинского района Татарстана начали жаловаться после закрытия автобусных маршрутов. Они отмечали, что ехать куда-либо им теперь очень неудобно и невыгодно. В администрации отрицали вину и говорили, что им не пришло финансирование. В свою очередь, Минтранс РТ отмечал, что субсидии на маршруты разработали для 36 районов республики. Пестречинский район также попал в этот список.
Проблема уже вышла на федеральный уровень. В начале февраля стало известно, что о нехватке общественного транспорта в Пестречинском районе Татарстана доложат председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
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