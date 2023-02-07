В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с участием Audi и скорой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вчера вечером в Набережных Челнах произошло ДТП, в котором столкнулся автомобиль Audi с картой скорой помощи. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

В результате столкновения пострадали 4 человека. Двое фельдшеров госпитализированы с различными травмами, а также водители автомобилей. Состояние двоих оценивается как тяжелое.

По версии следствия, на перекрестке проспектов Сююмбике и Вахитова двигавшийся на запрещающий сигнал светофора водитель скорой совершил столкновение с легковым автомобилем, после чего наехал на бордюрный камень, металлическое ограждение и опрокинулся.



В Следкоме по Татарстану добавили, что сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

В начале января Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту ДТП с участием пассажирского автобуса и кареты скорой помощи и в Казани. Речь идет о ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Как отметили следователи, в ДТП погибла 80-летняя женщина, которую медики доставляли в больницу. Также пострадали медицинский работник и еще одна пассажирка.



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Илина Хакимова