Число погибших из-за землетрясений в Турции увеличилось до 2 921 человека

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В Турции число погибших при землетрясении выросло до 2 921 человека, ранены 15 834. Об этом сообщает Anadolu, ссылаясь на управление по чрезвычайным ситуациям (AFAD).

Известно, что в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7 840 человек.

Сегодня в стране зафиксировали еще одно землетрясение магнитудой 5,3 в центральном районе. Эпицентр толчков находился в 13 км к северо-востоку от города Бесни, очаг залегал на глубине 10 км.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением — до 12 февраля включительно.

Вчера в Турции начались мощные землетрясения. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла, очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

В Сирии число жертв землетрясения превысило 1 тысячу, еще 2,4 тысячи человек пострадали.

6 февраля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с сирийским коллегой Башаром Асадом. Он предложил оказать Сирии содействие в ликвидации последствий землетрясения. Россия готова помочь и Турции. В ближайшее время главы государств проведут телефонный разговор.

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Хакимова Илина