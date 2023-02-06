В Турции открыли горячую линию для российских туристов в связи с землетрясением

Фото: кадр видео/Anadolu Agency

В Турции открыли горячую линию для российских туристов в связи с землетрясением, сообщает Telegram-канале «Объясняем.рф».



Обратиться на горячую линию могут туристы, которым нужна помощь в связи с землетрясением.

Для тех, кто отправился в путешествие по путевке, открыта горячая линия Ассоциации «Турпомощь» — +7-499-678-12-03. Также самостоятельно путешествующим рекомендуется обращаться на горячую линию ДСКЦ МИД России — +7-495-695-45-45.

Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло сегодня на юго-востоке страны. По последним данным, число погибших превысило 1,7 тысячи человек. Известно об 12 тысячах пострадавших. Данные периодически обновляются.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил общенациональный траур в связи с землетрясением — до 12 февраля включительно.

Сегодня раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимися в его стране разрушительными землетрясениями. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

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Маргарита Головатенко