В Татарстане подвели итоги развития Заинского района — видео

Фото: кадр видео/ТНВ

Заинский район занимает 9-е место по социально-экономическому развитию в Татарстане, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Правительство республики связывает большие перспективы района в том числе с модернизацией заинской ГРЭС.

— Наши западные «партнеры» недопоставили оборудование, за которое взяли деньги, и мы сейчас прорабатываем альтернативных поставщиков. Я думаю, что в ближайшее время, если к апрелю мы выйдем на какое-то соглашение, мы запустим заказ на поставку новых агрегатов для нашей ГРЭС, — рассказал заместитель премьер-министра РТ — министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Министр обратил внимание на повышение эффективности производительности труда. В эту программу включились уже 208 республиканских предприятий. Коробченко призвал активнее принять участие местным производствам.

По итогам III квартала 2022 года Татарстан опустился в рейтинге 35 регионов-лидеров социально-экономической устойчивости, представленном Фондом развития гражданского общества. Республика заняла 18-е место после 17-го по итогам II квартала.

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Маргарита Головатенко