Цезарь Навас завершил работу в «Рубине». Клуб уволил его по электронной почте

Фото: ФК «Рубин»

Бывший защитник «Рубина» Цезарь Навас, становившийся в его составе чемпионом России, был отправлен в отставку с поста директора селекционного отдела клуба. Испанец занимал эту должность с 2019 года. Однако после смены руководства казанского клуба Навас получил электронное письмо с уведомлением о прекращении сотрудничества. Об этом испанец сообщил «Чемпионату».

«Для меня это плохая новость, потому что я был очень счастлив работать в «Рубине». Это клуб и команда, которую я люблю и в которой провел очень важные годы жизни.

Никто из клуба мне не звонил, чтобы сообщить новости. Они отправили мне простое письмо по электронной почте, подписанное генеральным директором Александром Айбатовым, чтобы сообщить мне, что я уволен. Только один человек из клуба позвонил мне, чтобы поговорить об этом. Но он не руководитель — простой работник, друг. Ни один руководитель не связался со мной. Холодное прощание…»

— Конечно, я хотел как можно дольше работать в «Рубине». Я был счастлив в этом замечательном клубе. Контракт с «Рубином» был рассчитан до августа 2023 года. Но договор о расторжении контракта уже подписан. Я больше не в «Рубине», — заявил Навас.

Испанец играл в составе «Рубина» с 2009 года по приглашению Курбана Бердыева. За восемь с половиной сезонов защитник сыграл за команду 255 матчей, войдя в пятерку футболистов, больше всех отыгравших за казанский клуб. Защитник принимал участие в легендарном победном матче на «Камп Ноу» с «Барселоной» (1:2). Позже Навас перешел в «Ростов» вслед за Курбаном Бердыевым, где стал серебряным призером и принял участие в Лиге чемпионов.

В 2017 году защитник вновь вернулся в «Рубин» вместе с возвращением Бердыева на пост главного тренера казанского клуба. В 2019 году испанец завершил карьеру футболиста.