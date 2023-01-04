В МЧС заявили о сокращении числа случаев гибели детей на пожарах в России в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В МЧС РФ заявили о резком сокращении количества случаев гибели детей из-за пожаров, об этом сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.



— По данным на конец 2022 года, жертвами пожаров стали 298 детей, что на 21% меньше, чем годом ранее, когда погибли 378 детей, — приводит ТАСС его слова.

Еникеев подчеркнул, что таких результатов помогают добиваться профилактические меры и действия региональных властей. Он отметил, что чаще всего пожары случаются в ветхом жилье, домах неблагополучных и многодетных семей, жилищах тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, и семей с низким достатком. Власти, по рекомендациям МЧС, проводят мероприятия по обслуживанию электропроводки и печного отопления, а также оснащают такие дома автономными дымовыми извещателями.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего по России в январе — ноябре прошлого года произошло больше 331 тыс. пожаров, унесших жизни свыше 6,5 тыс. человек.

В июле стало известно, что МЧС РТ разместило закупку на выполнение работ по монтажу автономных дымовых извещателей. Согласно техзаданию, подрядчику предстоит установить 38 796 автономных дымовых извещателей. Сначала исполнителю предоставят 9 699 адресов для монтажа устройств. Список охватывает населенные пункты 45 районов Татарстана.

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Илина Хакимова