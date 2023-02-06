Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Сирии в связи с трагическими последствиями землетрясения

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования президенту Сирии Башару Асаду «в связи с трагическими последствиями землетрясения». Оно произошло сегодня в северных районах страны.

— Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия. Разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и народом Сирии, — говорится в телеграмме с соболезнованиями.

Напомним, разрушительное землетрясение 6 февраля произошло также в Турции. По последним данным, погибли 912 человек. Еще 5 385 граждан получили различные травмы.



Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимся в его стране разрушительными землетрясениями. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.



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Татьяна Демина