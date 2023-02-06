Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Сирии в связи с трагическими последствиями землетрясения
Раис Татарстана, председатель Группы стратегического видения «Россия — исламский мир» Рустам Минниханов выразил глубокие соболезнования президенту Сирии Башару Асаду «в связи с трагическими последствиями землетрясения». Оно произошло сегодня в северных районах страны.
— Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия. Разделяем горечь этих потерь и скорбим вместе с Вами и народом Сирии, — говорится в телеграмме с соболезнованиями.
Напомним, разрушительное землетрясение 6 февраля произошло также в Турции. По последним данным, погибли 912 человек. Еще 5 385 граждан получили различные травмы.
Рустам Минниханов выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи со случившимся в его стране разрушительными землетрясениями. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым