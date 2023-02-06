В Турции в результате землетрясения погибли 912 человек

Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил о гибели 912 человек в результате землетрясения. По его словам, еще 5 385 человек были ранены, сообщает «РИА Новости».

Как рассказал турецкий лидер, землетрясение в стране стало самым мощным с 1939 года. Магнитуда составила 7,7.

Если же говорить о Сирии, то там, по последним данным, погибли 326 человек. Пострадали более тысячи жителей страны.

Фото: скриншот видео/соц. сети (Турция)

Землетрясения в Турции произошли рано утром в понедельник. В окрестностях Газиантепа их магнитуда составила 7,5 балла. Очаг залегал на глубине 10 километров. Землетрясение магнитудой 7,4 балла произошло в турецком Кахраманмараше, эпицентр находился в районе Пазарчик на глубине 7 километров.

Раис Татарстана Рустам Минниханов уже выразил соболезнования Эрдогану. Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.



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Айрат Назипов