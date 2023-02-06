В Казани «оптимизировали расходы», пересадив сотрудников одного из департаментов исполкома на такси

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2022 году работников департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани «пересадили» на такси, что позволило сэкономить 40% средств. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил директор департамента Петр Королев.



— Отдельно хотел бы отметить, что в прошлом году с целью оптимизации управленческих расходов наш департамент перешел на использование служебного транспорта по договору со службой такси. Анализ показал, что ежегодные затраты по данной статьей сократились на 40%. При этом мобильность сотрудников увеличилась, — доложил он.

скриншот трансляции

На сегодняшнем «деловом понедельнике» Петр Королев рассказал о работе департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани в 2022 году. Отремонтировали 71 учреждение социально-культурной сферы, из которых 51 — учреждения образования. Потратили на эти цели 2,9 млрд рублей.



Также Петр Королев обратил внимание, что в Казани остро стоит вопрос с необходимостью капитального ремонта детских садов. «Для того, чтобы полностью закрыть данную потребность, в течение пяти лет необходимо каждый год капитально ремонтировать порядка 37 зданий», — сказал он.



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Татьяна Демина