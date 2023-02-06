Скончался заслуженный артист Татарстана Николай Коновалов

Фото: управление культуры исполкома Казани

Скоропостижно ушел из жизни заслуженный артист Татарстана, солист Казанской городской филармонии Николай Коновалов. Ему было 46 лет.

Николай Коновалов прослужил на сцене более 25 лет. Он начал свою работу в Национальном культурном центре «Казань» в 1999 году в составе ансамбля «Идель егетлэре», а спустя два года уже выступал на мероприятиях в качестве ведущего солиста.

— Светлая память об этом талантливом артисте, добром и отзывчивом человеке навсегда останется в наших сердцах, — выразило соболезнования управление культуры исполкома Казани.

Прощание с Николаем Коноваловым состоится 6 февраля в 11.00 в Культурном центре «Чулпан» (пр. Победы, 48а).

Фото: ru.wikipedia.org

На прошлой неделе ушла из жизни заслуженный деятель науки Татарстана и России, старейшина казанской литературоведческой школы и заслуженный профессор Казанского университета Юлдуз Нигматуллина. Она скончалась 2 февраля на 94-м году жизни.

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Айрат Назипов