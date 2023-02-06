В Банке России рассказали о новом способе мошенничества через QR-коды

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Банке России предупредили россиян о новой схеме мошенничества с помощью QR-кодов, которые размещаются в общественных местах. Об этом рассказал заместитель председателя Банка России Герман Зубарев «Известиям».

— Мы выявили схему обмана с размещением QR-кодов в общественных местах. В объявлениях предлагается получить бесплатную консультацию о гарантированной социальной выплате, — объяснил он.

После того как жертва переходит по QR-коду, она попадает в чат-бот в мессенджере, где ее информируют о якобы положенной выплате. Злоумышленники предлагают пособия для социально незащищенных, выплаты студентам и семьям с детьми. А потом уже под предлогом оформления выманивают у жертвы личные финансовые сведения, благодаря чему могут похитить деньги с карты.

Зубарев обратил внимание, что коды размещают в местах с большим скоплением людей — например, на стенах домов, на остановках, на парковках, в подъездах и других общественных местах.

Он также рассказал, что для защиты от действий мошенников ЦБ готовится внедрить двухдневный «период охлаждения», в течение которого подозрительные переводы будут приостановлены.

Отмечается, что банк должен выполнить все необходимые меры для защиты клиента, в обратном случае ему предстоит выплатить пострадавшему всю похищенную сумму в течение 30 дней. Законопроект уже получил одобрение заинтересованных ведомств, в ближайшее время его планируется принять в первом чтении.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Зубарев добавил, что злоумышленники активно начали пользоваться и звонками через мессенджеры, так как применять телефонную связь становится все сложнее — мобильные операторы обязаны противодействовать мошенническим звонкам, работает множество антиспам-сервисов. В таких звонках уровень анонимности звонящего очень велик, поэтому привлечь его к ответственности крайне сложно.

Настоящие сотрудники банков, работники правоохранительных или государственных органов не звонят гражданам через мессенджеры, не рассылают фото или сканы документов.

Росфинмониторинг в свою очередь также сообщил, что россиянам стали чаще звонить и присылать электронные письма по вопросу блокировки денег от имени службы. Также в подобных звонках и письмах под разными предлогами стали чаще предлагать внести оплату, чтобы снять якобы наложенные ограничения.



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Илина Хакимова