Росфинмониторинг указал на рост числа звонков от мошенников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Росфинмониторинг сообщил, что россиянам стали чаще звонить и присылать электронные письма по вопросу блокировки денег от имени службы. Также в подобных звонках и письмах под разными предлогами стали чаще предлагать внести оплату, чтобы снять якобы наложенные ограничения.



— Росфинмониторинг не наделен полномочиями по наложению арестов на денежные средства и иное имущество граждан, взиманию обязательных платежей, не оказывает им платных услуг по оформлению юридически значимых документов, не рассылает подобных писем и не осуществляет подобных звонков, — обратили внимание в службе.

В случае получения подобных сообщений Росфинмониторинг рекомендует не выполнять предлагаемые действия и незамедлительно информировать о произошедшем полицию, а также сообщать об этом в дежурную службу ведомства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В октябре 2022 года сообщалось, что за 6 месяцев 82% россиян столкнулись с мошенничеством. Самая распространенная схема — предложение заработать на «инвестициях». Чуть реже мошенники вымогали деньги через звонки якобы от представителей банков или правоохранительных органов. Также в число наиболее популярных мошеннических схем попали письма, которые содержат вирусы либо вредоносные ссылки.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов