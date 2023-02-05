В Татарстане задержали мужчину, который перевозил 2 килограмма героина в коробе из-под сабвуфера

Фото: МВД (скриншот видео)

В Верхнеуслонском районе Татарстана на стационарном посту полиции «Малиновка» сотрудники ГИБДД задержали 25-летнего жителя Башкирии. Как выяснили полицейские, мужчина перевозил 2 килограмма героина.

По данным «МВД Медиа», запрещенные вещества задержанный прятал в багажном отсеке легковушки в коробе из-под сабвуфера. На допросе водитель признался, что устроился курьером в нелегальный интернет-магазин два месяца назад.

— В конце января по указанию неустановленного куратора злоумышленник выехал в город Балашиху Московской области, где возле федеральной трассы М-7 «Волга» из тайника забрал крупную партию наркотиков. Задержали подозреваемого в момент, когда он вез криминальный товар в Магнитогорск для последующего сбыта через закладки, — рассказали в МВД.

У задержанного был обнаружен телефон, с которого велась переписка с нанимателями. В аппарате найдены фотографии тайников, которые он оборудовал до поимки.

Следствием МО МВД РФ «Верхнеуслонский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант заключен под стражу.

На этой неделе в Верхнеуслонском районе Татарстана ликвидировали нарколабораторию, в которой производили синтетический наркотик. В общей сложности полицейские изъяли 13,8 кг «синтетики».



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Айрат Назипов