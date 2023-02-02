В Татарстане «накрыли» нарколабораторию — изъято 13,8 кг «синтетики»

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В Татарстане ликвидировали нарколабораторию, в которой производили синтетический наркотик. Злоумышленники обосновались в ангаре. По подозрению в изготовлении и сбыте запрещенных веществ задержали троих жителей республики, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.



Полицейские в общей сложности изъяли 13,8 кг наркотиков синтетического происхождения. Из них 10,3 кг находились в ангаре, где татарстанцы наладили производство, еще 3,5 кг нашли в тайнике в лесном массиве у села Юматово Верхнеуслонского района. Также были изъяты лабораторное оборудование и прекурсоры для изготовления запрещенного вещества.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

Правоохранители предварительно установили, что злоумышленники осенью прошлого года приобрели оборудование и инструкцию для изготовления «синтетики», связавшись с оператором одного из нелегальных интернет-магазинов. Ангар, в котором изготавливали запрещенные вещества, арендовали. После изготовления первой партии татарстанцы попытались реализовать наркотик, оборудовав тайник-закладку в лесном массиве рядом с дорогой в Верхнеуслонском районе.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении задержанных избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: пресс-служба МВД по Татарстану

В октябре Татарстанские полицейские ликвидировали подпольные нарколаборатории. Подозреваемые оборудовали две лаборатории, в которых выращивали коноплю: одну из них — дома, вторую — в гаражном боксе. Задержанные заявили, что хранили наркотические вещества для личного употребления.

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Маргарита Головатенко