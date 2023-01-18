Сергей Лавров: «О переговорах с Зеленским не может быть речи»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел сегодня, 18 января, пресс-конференцию. Она была посвящена подведению итогов прошедшего года для российской дипломатии. Самые ключевые высказывания дипломата — в материале «Реального времени».



Переговоров с Зеленским не будет

— О переговорах речи быть не может с Зеленским хотя бы потому, что он законодательно запретил вести переговоры с российским правительством, — заявил сегодня Лавров.

Раскритиковал глава МИД и его «формулу мира».

— Зеленский выдвигает какие-то совершенно несуразные инициативы, план из 10 пунктов, где навалено все что можно: продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, биологическая, вывод российских войск отовсюду, покаяние РФ, трибунал, осуждение и так далее, — отметил министр.

Западные страны не дают Украине самой принимать решения, они решают все вопросы за нее и без нее.

— Мы слышим заклинания от Запада, что «ни слова об Украине без Украины». На самом деле Запад решает за Украину. Они же запретили Зеленскому договориться с Россией в конце марта. Решает Запад, и решил он без Украины за Украину, — добавил он.

Сроки завершения спецоперации

По словам министра, специальная военная операция закончится тогда, когда с Украины перестанет исходить угроза России.

— У специальной военной операции есть цели, которые невыдуманные, не просто взяты с потолка, а цели, которые определяются коренными, законными интересами безопасности РФ, — считает он.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Как отметил Сергей Лавров, на Украине, как и на любой другой территории, граничащей с РФ, не должно быть военной инфраструктуры, создающей угрозу, и не должно происходить притеснения русскоязычного населения страны.

США действуют, как Гитлер

По мнению Москвы, администрация Белого дома США взяли курс на диктат в международных вопросах и не позволяют принимать какие-либо решения без своего ведома.

— Так же, как Наполеон мобилизовал практически всю Европу против Российской империи, как Гитлер мобилизовал и захватил, поставил под ружье большинство европейских стран и бросил их против Советского Союза, сейчас США организовали коалицию из практически всех европейцев, входящих в НАТО и не только, — добавил Лавров.



Он подчеркнул, что американские власти хотят решить «русский» вопрос, как Адольф Гитлер хотел решить «еврейский» вопрос.

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— Эта остервенелость США отражает понимание, что исторически они действуют против хода истории и хотят остановить формирование многополярного мира, — заключил дипломат.

Лавров считает, что в сентябре прошлого года американцы прервали стратегический диалог и сейчас хотят его возобновить.

— Ни одно из направлений наших контактов, нашего взаимодействия мы не разрывали. Разрывали Соединенные Штаты. Бегать за ними и говорить «давайте опять дружить» мы не собираемся, они знают, что мы серьезные люди и всегда на серьезные обращения будем серьезно отвечать, — заявил он.

Запад поставил очень многое

Уровень поддержки Украины отражает, насколько крупную ставку сделал Запад на противостояние с Россией, подметил глава МИД РФ.

— Наши западные партнеры с пеной у рта доказывают, что они с Россией не воюют. Якобы имеет место лишь поддержка Украины в вопросе восстановления территориальной целостности и отражения «агрессии». Но они лукавят, — сказал он.

Министр вспомнил статью бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера. В ней советник американского президента по национальной безопасности охарактеризовал происходящее «соперничеством двух ядерных держав за контроль над этой территорией».

При этом МИД России иногда получает от Запада по неофициальным каналам предложения обсудить актуальные вопросы на нейтральной территории.

— Робко некоторые из представителей политологической мысли Запада спрашивают, нельзя ли какой-то организовать семинар где-нибудь на нейтральной территории, чтобы «ваши и наши приехали», — отметил глава министерства.

Арабские страны не поддерживают санкции

Также спикер заявил, что арабские страны не присоединились к антироссийским санкциям, несмотря на давление Запада.

— Никто из арабских стран не присоединился к санкциям, несмотря на беспрецедентное и жесточайшее давление со стороны Запада. Я бы даже сказал, бесцеремонное и самоунизительное давление, которое Запад оказывает, — отметил Лавров.

Фото: mid.ru

По словам Лаврова, Россия дружит с этими странами и поддерживает регулярные контакты. Речь идет и о совете сотрудничества арабских государств Персидского залива и о Лиге арабских государств. С представителями последних министр проводил встречу накануне.

— Я вижу, во-первых, понимание нашей позиции, того, что это совсем не про Украину, а именно про борьбу за новый миропорядок между теми, кто считает, что он должен быть полностью подчинен их правилам — доминированию США и их сателлитов, и теми, кто хочет, чтобы миропорядок был демократичным, — подчеркнул министр.



«Грузия, равно как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада»

Отдельно Лавров высказался и о Грузии. Он считает способность властей противостоять давлению Запада, требующего присоединиться к антироссийским санкциям, вызывающей уважение.

— Мы видим, как Грузия, равно как и практически все остальные страны, испытывает давление со стороны Запада, который требует присоединиться к санкциям против Российской Федерации. И то, что небольшая страна и ее правительство имеют мужество сказать, что будут руководствоваться своими интересами и интересами своей экономики, вызывает уважение, — подытожил глава МИД.

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Айрат Назипов