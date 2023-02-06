В Татарстане отсутствуют проблемы с лекарствами для онкобольных

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Татарстане не фиксируется проблем с поставкой и ценой на лекарства для онкобольных. Об этом пишет «РБК Татарстан», ссылаясь на местных медиков.

— Фармацевтическая промышленность так или иначе человекоорентирована. Неважно, какому государству ты принадлежишь. Препараты есть, и поставки продолжаются. Изменилась только логистика. Находятся в том числе и новые поставщики, — отметил заведующий отделением маммологии и пластической хирургии Республиканского онкологического диспансера Альберт Гимранов.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Роста цен на фоне усложнившейся ситуации с логистикой также не наблюдается, сообщил Гимранов. По его словам, в России препараты остаются бесплатными для пациентов.

Напомним, на сегодняшний день в Татарстане зарегистрировано 115 094 человека со злокачественными образованиями. За 2022 год онкологию выявили у 17 тысяч человек, что стало рекордом.

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Елизавета Пуншева