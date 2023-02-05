В январе «борщевой набор» в Татарстане подорожал на 10%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале 2023 года в Татарстане так называемый борщевой набор подорожал на 10%, подсчитало «Реальное время» на основе данных официальной статистики. На конец января средняя цена составила 148,2 рубля.

Для сравнения, в начале года средняя цена набора, куда входят по одному килограмму картофеля, свежей белокочанной капусты, репчатого лука, моркови и столовой свеклы, составляла 134,84 рубля. В конце 2022-го она оценивалась в 133,93 рубля, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за последнюю неделю прошлого месяца в Татарстане подорожали все продукты «борщевого набора». Заметнее всего с 23 по 30 января выросла средняя цена одного килограмма лука — на 4,87%, до 35,43 рубля.



На 4,44% за неделю подорожала морковь, до 31,12 рубля за один килограмм. Картофель стал дороже на 1,48% — 30,09 руб./кг, капуста — на 1,41% (20,75 руб./кг). На 1,11% за неделю выросла средняя цена килограмма столовой свеклы — до 30,8 рубля.

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Татьяна Демина