В Татарстане в конце января подорожал «борщевой набор»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в конце января зафиксировали рост средних цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Подорожали картофель, свежая белокочанная капуста, репчатый лук, морковь и столовая свекла.

Заметнее всего с 23 по 30 января подорожал лук. Средняя цена одного килограмма выросла на 4,87%, до 35,43 рубля.

На 4,44% за неделю подорожала морковь. На 30 января средняя цена составила 31,12 рубля за один килограмм, следует из данных Татарстанстата.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Картофель за неделю подорожал на 1,48%, до 30,09 руб./кг, капуста — на 1,41%, до 20,75 руб./кг. На 1,11% за неделю выросла средняя цена килограмма столовой свеклы — до 30,8 рубля.

Рост цен на продукты «борщевого набора» наблюдается в Татарстане с начала года. За предыдущую неделю лук подорожал на 4,94%, капуста — на 2,93%, столовая свекла — на 2,56%, картофель — на 2%, а морковь — на 1,2%.

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Татьяна Демина