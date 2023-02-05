В начале следующей недели ночные температуры в Татарстане опустятся до -24 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в начале следующей недели при прояснениях ночные температуры могут опуститься ниже 20 градусов мороза. Во вторник, 7 февраля, прогнозируется до -23°С, в среду, 8 февраля — до -24°С, сообщает Гидрометцентр республики.

В целом температура воздуха ночью 7 и 8 февраля ожидается в пределах 14—19 градусов мороза. В ночь на понедельник, 6 февраля, прогнозируется от -12 до -17°С, а при прояснениях — до -22°С.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Завтра днем в Татарстане ожидается от -5 до -10 градусов, во вторник и среду — от -8 до -13°С. Установится облачная с прояснениями погода. В понедельник возможен небольшой снег, а 7 и 8 февраля существенных осадков не ожидается.

Согласно данным Гидрометцентра Татарстана, в феврале среднемесячная температура воздуха на территории республики ожидается в пределах нормы. Она составляет -10,7 градуса.



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Татьяна Демина