На создание индустриального парка на «Азовстали» нужно не менее 10 лет

Создание индустриального парка на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе займет не менее 10 лет. Об этом заявил председатель правительства Донецкой Народной Республики (ДНР) Виталий Хоценко.

Он пояснил, что завод получил значительные повреждения в результате боевых действий. Кроме того, там продолжается разминирование. Процесс должен завершиться в течение первого полугодия.

— Это не быстрый проект. Чтобы полноценно очистить площадку, восстановить энергетику, газ, воду, потребуется не менее 10 лет, — сказал Хоценко в интервью ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org

Он добавил, что на территории «Азовстали» помимо индустриального парка, будет создаваться промышленный технопарк и экопромышленный парк.

В июне прошлого года вице-премьер России Марат Хуснуллин говорил, что завод «Азовсталь» должен работать. Сам же металлургический комбинат серьезно пострадал в результате боевых действий.

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Айрат Назипов