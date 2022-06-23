Хуснуллин считает, что завод «Азовсталь» в дальнейшем должен работать

Завод «Азовсталь» останавливать не нужно. Речь идет о 12 тысячах рабочих мест. Такое мнение выразил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

— Мы склоняемся к мнению, что «Азовсталь» останавливать не нужно, а это 12 тыс. работающих, почему мы так это обсуждаем комплексно — сколько будет рабочих мест на территории города, какая будет экономика города, — отметил он.

Фото: wikimedia.org / Odessicus

На прошлой неделе Хуснуллин проводил заседание штаба по восстановлению новых территорий. В том числе речь шла о том, что будет находиться на месте комбината «Азовсталь», что смогут построить нового и что восстановить.



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Татьяна Леухина