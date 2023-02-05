Вячеслав Володин: «Необходимо расследовать преступления Вашингтона»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал США «империей лжи». Об этом он написал в своем телеграм-канале.

— ООН должна расследовать преступления Вашингтона против человечества. А политики, принимавшие решения, должны быть наказаны за миллионы жертв, беженцев, сломанные судьбы, разрушенные государства, — считает он.

Как отметил Володин, речь идет о «крупнейшем обмане мирового сообщества Соединенными Штатами». 20 лет назад госсекретарь Колин Пауэлл обвинил Ирак в производстве оружия массового поражения, предъявив в качестве доказательства пробирку с «белым веществом». По словам спикера Госдумы, позднее Пауэлл признал обман, но Вашингтон так и не понес наказания.

Фото: commons.wikimedia.org

— Вся политика США и коллективного Запада строится на лжи. Так же было с «нерасширением» НАТО на восток. Минские соглашения тоже оказались обманом — только в роли Пауэлла выступили Меркель и Олланд, — написал Володин.

В середине января Владимир Путин заявил, что Россия сделала все возможное для урегулирования ситуации вокруг Донбасса мирными средствами. Но все это время «страну водили за нос и обманывали», подчеркнул президент.

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Айрат Назипов