В 2023 году по нацпроекту «Экология» в Татарстане будут реализованы 4 проекта

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В текущем году на территории Татарстана в рамках национального проекта «Экология» будут реализованы 4 проекта. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме правительства.

По его словам, в первую очередь — это реконструкция биологических очистных сооружений (выполнение составляет 55%) и рекультивация иловых полей (49%) в Казани.

Также будут проведены работы по демонтажу трубопроводов в Нижнекамском водохранилище (5%). Отдельно Айзатуллин отметил проект рекультивации Самосыровского полигона, который выполнен на 58%.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В декабре министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков рассказал, что в рамках национального проекта «Экология» с 2019 по 2022 год в Татарстане было реализовано 29 мероприятий на 14,1 миллиарда рублей. Как рассказал Шадриков, с 2023 по 2025 год на его исполнение предусмотрено еще 8,7 миллиарда. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин