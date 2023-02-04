В США потолок цен на российские нефтепродукты вступит в силу с 5 февраля

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Минфин США выпустил распоряжение о начале действия потолка цен на нефтепродукты из России с 5 февраля. Лимит цен на нефтепродукты, экспортируемые из России морским путем, составит $100 и $45 за баррель при премии и дисконте к нефти соответственно.

— Министр финансов после консультаций с госсекретарем настоящим выносит определение, что с 00.01 восточного стандартного времени (8.01 по Москве) 5 февраля 2023 года ценовой потолок на нефтепродукты российского происхождения с дисконтом к нефти составит $45 за баррель, ценовой потолок на нефтепродукты российского происхождения с премией к нефти — $100 за баррель, — говорится в документе.

Стоит отметить, что еще одним распоряжением американским компаниям и физическим лицам запрещается оказывать услуги, связанные с морской перевозкой российских нефтепродуктов, если они не укладываются в ценовые ограничения.

Фото: pxhere.com

В конце прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть. Согласно документу, Россия прекращает поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые присоединились к ценовому эмбарго. Указ будет действовать с 1 февраля до 1 июля 2023 года.



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Максим Кокунин