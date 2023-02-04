Сегодня в Татарстане ожидается до -8 градусов

В субботу, 4 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода и слабый юго-восточный ветер. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -3 до -8 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от -6 до -8 °С.

По данным Гидрометцентра Татарстана, местами в республике будет идти небольшой снег. На дорогах гололедица, предупреждают синоптики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В первой декаде февраля температура воздуха в Казани ожидается выше климатической нормы, которая составляет около -11 °С, на 3–4 градуса, рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев. Он не исключает, что в этом месяце возможны сильные морозы и снегопады.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов