В Совфеде оценили необходимость возобновления частичной мобилизации

Глава комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что необходимости в новой волне мобилизации в стране нет. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

— Вопроса очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу, — сказал он.

Он добавил, что решение о мобилизации могут принимать президент и Минобороны, в целом это прерогатива главы государства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, о начале спецоперации Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти 7 месяцев после этого — 21 сентября — в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов