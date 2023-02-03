В России разработали новый порядок проведения ЕГЭ

Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ. Согласно предложенным нововведениям, участники аттестации смогут менять перечень учебных предметов, указанных в заявлениях об участии в ЕГЭ, а также сроки сдачи экзаменов при наличии уважительных причин, сообщает «РИА Новости».

Кроме того, для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву или по контракту, поступающих в военные вузы, предусмотрят возможность подавать соответствующие заявления там, где они служат.

Планируется также изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения: вместо первой рабочей среды мая — вторая среда апреля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Документ может вступить в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года.

В России уже утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году. Узнать график экзаменов можно в материале «Реального времени».

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Айрат Назипов