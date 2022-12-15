В России утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Министерстве просвещения России утвердили расписание ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году. Об этом пишет «Парламентская газета».

Согласно приказу ведомства, основной этап ОГЭ в 2023 году пройдет с 24 мая по 1 июля. В первый день экзаменов выпускники девятых классов начнут сдавать историю, физику и биологию. А уже 30 мая пройдут экзамены по обществознанию, информатике, химии и географии. 2 и 3 июня на испытаниях проверят знания школьников по иностранным языкам, 6 июня — по русскому языку.

Затем 9 июня учащиеся напишут экзамен по математике, а 14 июня — по литературе.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Если же говорить о ЕГЭ, то экзамены стартуют 26 мая. В этот день выпускники будут сдавать географию, литературу и химию, а спустя 3 дня — русский язык. 1 июня у них пройдут экзамены по математике, 5 июня они сдадут историю и физику, а 8 июня — обществознание. Знания по иностранным языкам у школьников проверят 13, 16 и 17 июня. А уже 19 и 20 июня они сдадут ЕГЭ по информатике.

Напомним, в конце ноября Министерство просвещения России рассматривало вариант отмены единого государственного экзамена для старшеклассников Запорожской и Херсонский областей.



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Айрат Назипов