Акционеры «Элекона» 10 марта примут решение о выплате 1,9 млрд рублей дивидендов
10 марта состоится собрание акционеров завода «Элекон», на котором будет принято решение о выплате 1,9 млрд рублей дивидендов, выяснило «Реальное время».
За одну обыкновенную именную акцию владельцу выплатят 187 рублей 57 копеек.
16 января «Элекон» выплатил акционерам дивиденды по акциям. На эти цели компания направила 999,8 млн рублей.
«Элекон» занимается разработкой и производством цилиндрических электросоединителей для всех отраслей оборонной и гражданской промышленности, а также специальных электроразрывных соединителей для авиационной, ракетно-космической и военно-морской техники.
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