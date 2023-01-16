Казанский завод «Элекон» выплатил дивиденды почти на миллиард рублей

Казанское АО «Завод Элекон» сегодня выплатило акционерам дивиденды по акциям. Как выяснило «Реальное время» на выплаты компания направила 999,8 млн рублей.

Таким образом, за одну обыкновенную акцию ее владелец получит 93 рубля и 73 копейки. Всего дивиденды были выплачены по 10,6 млн акций.

На данный момент казанский «Элекон» занимается разработкой и производством цилиндрических электросоединителей для всех отраслей оборонной и гражданской промышленности, а также специальных электроразрывных соединителей для авиационной, ракетно-космической и военно-морской техники.

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Продукция предприятия установлена на российских ракетах-носителях, межконтинентальных баллистических ракетах: СС-19, СС-20, «Тополь-М», практически на всех космических кораблях, спутниках и станциях, включая МКС. Оборудование применяется в военной и гражданской авиации, а также на кораблях и подводных лодках, танках Т-72, Т-80, Т-90. Без продукции предприятия не обходятся и современные системы спутниковой связи и навигации, телевидения.

О том, что «Завод Элекон» может выплатить акционерам дивиденды, «Реальное время» писало еще в середине октября. В последний раз компания выплачивала дивиденды в июле прошлого года, а до этого только в 2012 году.



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Айрат Назипов