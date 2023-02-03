Психолог: «Настоящий источник стресса ― домашние задания, с которыми ребенок не справляется»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ссоры родителей с детьми из-за проблем в учебе — частая практика в семьях. Некоторые видят выход из ситуации в найме репетитора, а некоторые считают, что занятия с ним станут лишь дополнительной нагрузкой для ребенка. Психолог и академический директор онлайн-школы Анастасия Екушевская рассказала «ФАН», в каких случаях стоит работать с репетитором.

Самый неэффективный способ решения проблем с ребенком — это «принуждение и угрозы», отметила психолог. Для того чтобы вызвать у ребенка интерес к учебе, его необходимо хвалить и не заострять внимание на неуспешных результатах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Репетитора стоит нанимать, если ребенок плохо осваивает текущий материал, объяснила Екушевская. При этом родитель должен понимать — репетитор нужен, чтобы помочь ребенку с существующей проблемой, а не нагрузить его дополнительно.

— Если ребенку сложно дается какой-то предмет, если нагрузка для него слишком велика, найдите репетитора, который поможет разобраться и догнать школьную программу. Многие воспринимают репетитора как лишнюю нагрузку и источник стресса, но это не так. Настоящий источник стресса ― домашние задания, с которыми ребенок не справляется, и уроки, на которых он не понимает учителя. Задача репетитора ― не нагрузить ребенка дополнительными упражнениями, а разъяснить тему, которую школьник упустил, заинтересовать ребенка предметом и помочь преодолеть тревожность, — отметила она.

Выбирать репетитора стоит тщательно, опираясь не только на опыт, но и на взаимную симпатию с ребенком. Если между ними не возникло доверия, помочь в полной мере репетитор не сможет.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Выбирая репетитора, опирайтесь на отзывы на независимых площадках, изучите образовательную модель школы, в которой работает репетитор. Узнайте, насколько разнообразные задания, есть ли интерактив, чтобы увлечь ребенка предметом. Если же вам не понравится подход репетитора к работе с детьми, то лучше сразу найти альтернативные варианты. Также важно лично пообщаться с репетитором, сходить вместе с ребенком на пробное занятие и спросить потом у него: понравился преподаватель или нет. Обязательно учитывайте его мнение: репетитор может быть заслуженным учителем и даже профессором, но, если ученику с ним некомфортно, от таких занятий вряд ли будет толк, — объяснила психолог.

Тем временем в Казани за январь спрос на репетиторов возрос на 56%. Количество объявлений с услугами таких специалистов увеличилось на 86%. В среднем репетитор в столице Татарстана за один урок может зарабатывать от 500 рублей.

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Елизавета Пуншева