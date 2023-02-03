За год в Татарстане судами отправлено 85 тысяч электронных исполнительных листов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

О развитии системы электронного правосудия в Татарстане сообщил сегодня глава управления Судебного департамента в РТ Зявдат Салихов. С его слов, за прошлый год судами отправлено для исполнения 85 тысяч исполнительных листов в электронном виде, что почти вдвое больше, чем годом ранее.



При этом общий электронный документооборот в судебной системы вырос почти в пять раз — до 680 тысяч документов, информировал докладчик. Об этом с итогового совещания председателей судов республики сообщает журналист «Реального времени».

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Ирина Плотникова