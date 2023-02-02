Президент США потребовал повысить госдолг без условий

Президент США Джо Байден отказывается вести переговоры о повышении государственного долга и настаивает, что это должно быть сделано конгрессом без каких-либо условий. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Это должно быть сделано без условий. Мы не видим здесь никаких возможностей для переговоров, не видим, что здесь нужно обсуждать, — передала его позицию пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что Байден готов обсуждать с законодателями сокращение бюджетного дефицита.

Фото: wikipedia.org

При этом спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что не допустит повышения госдолга без реформы госрасходов

США в прошлом месяце исчерпали лимиты заимствований и приступили к реализации «экстраординарных мер» чтобы избежать дефолта. По оценкам американского Минфина, такой вариант событий возможен уже в начале июня.

В августе «Реальное время» писало, что государственный долг США превысил $30 триллионов. Это произошло из-за неконтролируемого роста заимствований.

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Айрат Назипв