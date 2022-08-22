США грозит дефолт из-за госдолга свыше $30 триллионов — это много или мало?

Государственный долг США превысил $30 триллионов. Это произошло из-за неконтролируемого роста заимствований, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев во время встречи с высокими представителями стран АСЕАН, курирующими вопросы безопасности.

— В результате Вашингтон объявит дефолт, как они это уже сделали, в отношении обязательств перед Россией. Финансовые активы любого государства, номинированные в долларах США и евро, будут попросту украдены, — цитирует Патрушева «Российская газета».

Также он отметил, что за время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств — США напечатали $5,9 триллиона, страны Европы — €2,9 триллиона.

Государственный долг США превысил $30 триллионов — это:

1,7 квадриллиона рублей, или €29,8 триллиона, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. В 11,1 раза больше госдолга США в 1989 году, когда его впервые начали считать, — $2,7 триллиона.

госдолга США в 1989 году, когда его впервые начали считать, — $2,7 триллиона. Примерно по $88,8 тысячи на каждого американца — население страны на 2022 год составляет 337,5 миллиона человек.

на каждого американца — население страны на 2022 год составляет 337,5 миллиона человек. 34,48 % от возможного госдолга Штатов в 2029 году — согласно прогнозу журнала Forbes, он может вырасти до $87 триллионов.

от возможного госдолга Штатов в 2029 году — согласно прогнозу журнала Forbes, он может вырасти до $87 триллионов. В три раза больше госдолга Японии — внешний долг страны, по словам Патрушева, составляет около $10 триллионов.

госдолга Японии — внешний долг страны, по словам Патрушева, составляет около $10 триллионов. В 63,3 раза больше госдолга России на 1 июля 2022 года — он составил $472,8 миллиарда.

госдолга России на 1 июля 2022 года — он составил $472,8 миллиарда. В 2,3 раза больше состояния самых богатых людей на планете — по данным журнала Forbes, 2 668 долларовых миллиардеров имеют на счетах $12,7 триллиона.

состояния самых богатых людей на планете — по данным журнала Forbes, 2 668 долларовых миллиардеров имеют на счетах $12,7 триллиона. На $9,5 триллиона больше госдолга Китая — $20,5 триллиона на 19 июня 2022 года.



госдолга Китая — $20,5 триллиона на 19 июня 2022 года. Около половины госдолга всех стран мира — в этом году он может достичь рекордных $71,6 триллиона.

Дарья Пинегина