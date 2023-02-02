Казанский УНИКС прервал победную серию из девяти матчей, проиграв БК «Локомотив-Кубань»
УНИКС проиграл команде «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра, проходившая на стадионе «Баскет-холл», завершилась разгромной победой краснодарской команды со счетом 70:103.
Самым результативным игроком УНИКСа стал Винс Хантер. Он набрал 22 очка. Еще 11 очков — в активе у Луи Лабери.
В составе соперника больше всех отличился Джейлен Берфорд, набравший 22 очка. Также 16 очков принес своей команде Девон Акун-Перселл.
Таким образом, УНИКС не смог продлить победную серию. Ранее подопечные Велимира Перасовича одержали девять побед подряд. В предыдущем матче казанская команда выиграла у «Пари Нижний Новгород» со счетом 86:85.
Следующий матч УНИКС проведет на выезде с командой МБА. Игра состоится 7 февраля в 19:00.
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