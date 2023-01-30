УНИКС на последних секундах вырвал победу у команды «Пари Нижний Новгород»

Фото: Фото: БК УНИКС

Казанский УНИКС обыграл «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Игра, проходившая в столице Татарстана, завершилась со счетом 86:85 в пользу хозяев.

Первые три четверти завершились в пользу нижегородской команды, но в последнем игровом отрезке казанская команда переломила ход встречи и вырвала победу с разницей в одно очко. Победу УНИКСу принес результативный бросок Дэрила Мэйкона.

Отметим, что игру из-за болезни пропускали главный тренер команды Велимир Перасович и ассистент Милан Каракаш. Обязанности наставника исполнял Артур Бигеев.

Фото: скриншот видео

Напомним, на прошлой неделе команды встречались между собой в четвертьфинальном матче Winline Кубка России. Игра завершилась со счетом 81:72 в пользу нижегородской команды. Ответная встреча УНИКСа и «Пари НН» состоится 10 февраля на паркете казанского «Баскет-холла».

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Айрат Назипов